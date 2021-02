Inter | Conte | «Rispetto per la Juventus Eriksen? Abbiamo un obiettivo»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la: le dichiarazioni Antonio, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Rai Sport alla vigilia della semifinale di Coppa Italia contro la– «Dobbiamo avere grandenei confronti di una formazione molto forte, dovremo essere bravi e fare una grande partita. La qualificazione si giocherà in 180’ come l’anno scorso con il Napoli, quandoperso in casa 1-0 e poipareggiato 1-1 al San Paolo. Dovremo essere bravi e cercare di fare del nostro meglio». LUKAKU SQUALIFICATO – «Non è la prima volta che manca Romelu, ci sarà Sanchez ...