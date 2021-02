In Veneto 39 decessi nelle ultime 24 ore. Zaia: «Più attenti in zona gialla: diamoci una mano» – Il video (Di lunedì 1 febbraio 2021) In Veneto si contano 510 nuovi positivi al Coronavirus e 39 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza comunicata dalla Regione nel bollettino dell’1 febbraio è del 4,41%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi, per un totale di 11.562 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca dunque quota 312.695, quello dei decessi arriva a 8.970. I ricoverati attuali sono 2.210, di cui 247 in terapia intensiva (-7) e 1.963 in area non critica (–19), mentre i soggetti attualmente positivi sono 33.820. Zaia: «Da oggi cambia lo schema di gioco» Presentando i dati, il governatore Luca Zaia ha dichiarato: «Il trend in calo è confermato, ma da oggi cambia lo schema di gioco. Entriamo in uno scenario diverso con la zona ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 febbraio 2021) Insi contano 510 nuovi positivi al Coronavirus e 39 morti24 ore. L’incidenza comunicata dalla Regione nel bollettino dell’1 febbraio è del 4,41%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi, per un totale di 11.562 tamponi effettuati. Il totale dei contagiati dall’inizio dell’epidemia tocca dunque quota 312.695, quello deiarriva a 8.970. I ricoverati attuali sono 2.210, di cui 247 in terapia intensiva (-7) e 1.963 in area non critica (–19), mentre i soggetti attualmente positivi sono 33.820.: «Da oggi cambia lo schema di gioco» Presentando i dati, il governatore Lucaha dichiarato: «Il trend in calo è confermato, ma da oggi cambia lo schema di gioco. Entriamo in uno scenario diverso con la...

