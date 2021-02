Ida Platano | coccole con lui | ” Il mio principe”

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La bellissima Idanon si lascia turbare dalla fine della sua storia. L’ex dama ha ritrovato il sorriso tra le sue braccia. Uomini e Donne: Idarisorge dopo la delusione L’ex dama del trono over, Idaha riacquistato la serenità che da tempo le mancava a causa della fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri. Ida ha dichiarato in svariate interviste che il percorso in seguito all’addio del suo ex è stato duro e tormentato. Laaveva infatti investito molto nella sua relazione e ritrovarsi a dover accettare la chiusura della storia non è stato affatto semplice. L’ex dama ha raccontato di aver necessitato del supporto di uno psicoterapeuta per elaborare la perdita e per superare il lutto conseguente alla fine della relazione. Ma in tutto questo tempo scandito dalla ...