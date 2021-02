Grande Fratello Vip, chi è uscito ieri sera dalla Casa? L’eliminato dell’1 febbraio 2021 è… (Video) (Di martedì 2 febbraio 2021) Chi è uscito ieri sera dalla Casa del Grande Fratello Vip? Dopo la proclamazione dei primi finalisti di questa quinta edizione, nella puntata di lunedì 1 febbraio 2021 i telespettatori di Canale 5 hanno finalmente assistito ad un nuovo momento con l’eliminazione. Ma chi altro ha dovuto abbandonare definitivamente il reality show? Chi è che lascia il programma ad un mese esatto dall’attesa finale? Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello Vip? Il nome dell’ultimo eliminato al Grande Fratello Vip è stato annunciato da Alfonso Signorini verso l’ultima parte della puntata di ieri sera. ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 2 febbraio 2021) Chi èdelVip? Dopo la proclamazione dei primi finalisti di questa quinta edizione, nella puntata di lunedì 1i telespettatori di Canale 5 hanno finalmente assistito ad un nuovo momento con l’eliminazione. Ma chi altro ha dovuto abbandonare definitivamente il reality show? Chi è che lascia il programma ad un mese esatto dall’attesa finale? Chi èalVip? Il nome dell’ultimo eliminato alVip è stato annunciato da Alfonso Signorini verso l’ultima parte della puntata di. ...

