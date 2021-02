Golpe in Myanmar | arrestata Aung San Suu Kyi | controllo all’esercito

Leggi su dire

(Di lunedì 1 febbraio 2021) ROMA – In arresto Aung San Suu Kyi, Premio Nobel per la pace nel 1991, de facto alla guida del governo dal 2016, e stato di emergenza della durata di un anno: notizie in arrivo questa mattina dal Myanmar, dove i militari hanno annunciato di aver preso il controllo del Paese.