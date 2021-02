GF VIP | grande sorpresa per la concorrente | lo spoiler a poche ore dalla diretta

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - trash_italiano : #GFVIP, fuori dalla casa urlano 'televoto truccato dal Brasile, uscite da quel circo' - calcioepepe : ++Ibra e Alda D'Eusanio squalificati dal Grande Fratello Vip ++ #gfvip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, 'uno sgorbio, ma come fa?. Alda D'Eusanio verso la squalifica: l'orrore intimo su Maria Teresa… -

Ultime Notizie dalla rete : VIP grande

TI POTREBBE A NCHE INTERESSARE ">Fratellofuori onda durante la puntata: concorrente crolla nella casa Se vuoi essere sempre informato in temp o reale e sulle nostre notizie di gossip, ...Fratello, chi è il nuovo eliminato? Nomination di nuovo al femminile, quella della nuova puntata del GF, la prima del mese e che vede a rischio squalifica l'ultima entrata, Alda D'...Sui social qualcuno aveva persino chiesto la squalifica per Andrea dopo l'incontro con la mamma di Oppini, ma proprio lei è scesa in campo per assumersi la piena responsabilità dell'incontro dietro le ...Elena Bellu è la fortunata fidanzata del concorrente del Gf Vip, Andrea Zenga? Delle indiscrezione emergono sulla loro relazione.