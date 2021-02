Foggia: sfiduciato il presidente del consiglio comunale Sparò dal balcone la notte di capodanno (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un solo voto contrario, il suo. Leonardo Iaccarino è stato sfiduciato, con trenta voti (un astenuto, un assente) dalla carica di presidente del consiglio comunale di Foggia. La notte di capodanno Iaccarino Sparò dal balcone di casa. Ha preannunciato ricorso contro la mozione di sfiducia. L'articolo Foggia: sfiduciato il presidente del consiglio comunale <small class="subtitle">Sparò dal balcone la notte di capodanno</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un solo voto contrario, il suo. Leonardo Iaccarino è stato, con trenta voti (un astenuto, un assente) dalla carica dideldi. LadiIaccarinodaldi casa. Ha preannunciato ricorso contro la mozione di sfiducia. L'articoloildel dalladi proviene da Noi Notizie..

