Fedez squalificato da Sanremo 2021? Pubblica per sbaglio un video della canzone in gara (FOTO) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Fedez e Francesca Michelin squalificati? Sembra proprio che Fedez per una sua distrazione si sia cacciato in guai seri. Stavolta non c'entra nulla il Codacons che sembra avercela sempre col rapper milanese. Sabato sera il marito di Chiara Ferragni erano in un studio di Milano e stava provando con Francesca Michelin la loro canzone in gara al Festival di Sanremo 2021, sempre se si farà. Ma qualcuno ha condiviso sul suo account Instagram seguito da oltre dieci milioni di follower, per nove secondi delle prove, con l'audio ben udibile del brano 'Chiamami per nome'. Questo video nell'arco di pochi minuti è diventato virale sul web e non è bastato la cancellazione della sua Storia per placare la polemica. Ora lui e la collega potrebbero rischiare la ...

