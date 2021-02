Come sta Michael Schumacher? Presto fuori un documentario dedicato al campione tedesco (Di lunedì 1 febbraio 2021) La famiglia Schumacher è sempre stata solita ad una massima riservatezza per quanto riguarda quello che è accaduto dopo l’incidente in sci che ha coinvolto il sette volte campione del mondo Michael Schumacher il 29 dicembre 2013. Secondo le ultime indiscrezioni verranno rilasciate in un documentario delle rare fotografie del campione del mondo. Infatti, secondo PlanetF1, un documentario soprannominato ‘Schumacher’ ideato e progettato da due famosi registi tedeschi, Michael Wech Hanns-Bruno Kammertons sarà Presto disponibile alla visione. Esso includerà, oltre a varie foto e filmati privati forniti dalla famiglia di Michael Schumacher, anche interviste ai vari membri ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 1 febbraio 2021) La famigliaè sempre stata solita ad una massima riservatezza per quanto riguarda quello che è accaduto dopo l’incidente in sci che ha coinvolto il sette voltedel mondoil 29 dicembre 2013. Secondo le ultime indiscrezioni verranno rilasciate in undelle rare fotografie deldel mondo. Infatti, secondo PlanetF1, unsoprannominato ‘’ ideato e progettato da due famosi registi tedeschi,Wech Hanns-Bruno Kammertons saràdisponibile alla visione. Esso includerà, oltre a varie foto e filmati privati forniti dalla famiglia di, anche interviste ai vari membri ...

