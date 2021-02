C’è stato un colpo di stato in Myanmar (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'esercito ha arrestato Aung San Suu Kyi e ha dichiarato un anno di stato di emergenza a causa dei presunti brogli elettorali nelle ultime elezioni Leggi su ilpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) L'esercito ha arreAung San Suu Kyi e ha dichiarato un anno didi emergenza a causa dei presunti brogli elettorali nelle ultime elezioni

