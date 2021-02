Caterina Balivo e la verità sull’addio a “Vieni da me”: «Lui non voleva che lasciassi, però…» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Caterina Balivo è tornata in Tv come giurata de Il cantante mascherato, il programma di Rai 1 in onda il venerdì sera e condotto da Milly Carlucci. La simpaticissima Caterina Balivo, ieri 31 Gennaio 2021, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. La showgirl si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata, durante la quale ha parlato di diversi argomenti: dalla sua splendida famiglia alla sua nuova avventura in TV. Ripensando al passato, Caterina ha ricordato i suoi pomeriggi a Vieni da me e per la prima volta ha detto tutta le verità sul perché abbia deciso di lasciare il talk di Rai 1. Leggi anche –> Chi è Caterina Balivo, vita privata e carriera: tutto sulla conduttrice italiana Caterina ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 1 febbraio 2021)è tornata in Tv come giurata de Il cantante mascherato, il programma di Rai 1 in onda il venerdì sera e condotto da Milly Carlucci. La simpaticissima, ieri 31 Gennaio 2021, è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. La showgirl si è lasciata andare ad una lunga chiacchierata, durante la quale ha parlato di diversi argomenti: dalla sua splendida famiglia alla sua nuova avventura in TV. Ripensando al passato,ha ricordato i suoi pomeriggi ada me e per la prima volta ha detto tutta lesul perché abbia deciso di lasciare il talk di Rai 1. Leggi anche –> Chi è, vita privata e carriera: tutto sulla conduttrice italiana...

gossipnewitalia : La conduttrice Caterina Balivo spiega nella sua intervista a Domenica In, il motivo per cui ha abbandonato il progr… - marcoluci1 : RT @gianlu_79: ANTONELLA CLERICI 16:16 20,21% 3.600.000; CATERINA BALIVO 16:54 20,53% 3.642.000; MARIO BIONDI 16:56 19,32% 3.399.000 https:… - Tele_Visionaro : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER CRESCE ANCORA E SUPERA IL 20% CON ANTONELLA CLERICI E CATERINA BALIVO - lorenzog31 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER CRESCE ANCORA E SUPERA IL 20% CON ANTONELLA CLERICI E CATERINA BALIVO - marcoluci1 : RT @bubinoblog: DOMENICA IN: MARA VENIER CRESCE ANCORA E SUPERA IL 20% CON ANTONELLA CLERICI E CATERINA BALIVO -