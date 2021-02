Calciomercato Spal, si prova il colpo Donnarumma (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nell’ultimo giorno di trattative sul Calciomercato la Spal cercherà di piazzare un colpo da 90 in attacco. Gli estensi, che ieri pomeriggio hanno pareggiato per 1-1 contro il Monza, sono distanti sette lunghezze dalla capolista Empoli ma hanno un solo punto di ritardo rispetto al secondo posto che vale la promozione diretta. Per questo, salutati Marco D’Alessandro direzione Monza e anche Sebastiano Esposito, nel reparto offensivo è già arrivato Marco Tumminello. In questo ultimo giorno di mercato la società emiliana proverà a regalare a Marino un altro attaccante di livello: si tratta di Alfredo Donnarumma. Spal, tentativo in extremis per Alfredo Donnarumma Secondo quanto riporta l’esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, la Spal insisterà con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nell’ultimo giorno di trattative sullacercherà di piazzare unda 90 in attacco. Gli estensi, che ieri pomeriggio hanno pareggiato per 1-1 contro il Monza, sono distanti sette lunghezze dalla capolista Empoli ma hanno un solo punto di ritardo rispetto al secondo posto che vale la promozione diretta. Per questo, salutati Marco D’Alessandro direzione Monza e anche Sebastiano Esposito, nel reparto offensivo è già arrivato Marco Tumminello. In questo ultimo giorno di mercato la società emiliana proverà a regalare a Marino un altro attaccante di livello: si tratta di Alfredo, tentativo in extremis per AlfredoSecondo quanto riporta l’esperto diAlfredo Pedullà, lainsisterà con ...

