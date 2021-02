Beautiful | è scomparso | si teme per la sua vita

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Fan didisperati per quello che potrebbe già essere successo: un noto attore della serie non si trova più, è. E’ morto? Regna il caos sul set di Beutiful: continuano le speculazioni sulle sorti di Thomas,dopo essere caduto in una cisterna piena d’acido e non ancora riapparso. Continua ad aumentare la

redazionetvsoap : #Beautiful In AMERICA era 'scomparso' da un bel po' e solo ora si è rifatto vivo, come mai? Ecco le #anticipazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful scomparso

Il ragazzo sarebbea causa di un'overdose, secondo quanto riportato dal New York Times . ... Lui e suo fratello Pete vennero definiti dal New York Magazine : ' NYC's MostTeenage ...... e suo fratello maggiore Peter Brant II come i 'NYC's MostTeenage Brothers', ovvero i ... e quattro fratellastri dal precedente matrimonio del padre con Sandra Brant, uno dei quali...Fan di Beautiful disperati per quello che potrebbe già essere successo: un noto attore della serie non si trova più, è scomparso. E' morto?Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e DayDreamer di oggi 1 febbraio 2021: Hope crede di aver ucciso Thomas spingendolo nella vasca con ...