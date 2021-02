Accademia della Crusca, una polemica davvero cringe (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si sapeva che prima o poi sarebbe scoppiato il caso petaloso 2. Era solo una questione di tempo. L’ignoranza è umana, si sa, tutti siamo ignoranti in tante cose, non si può conoscere tutto, ma non informarsi, soprattutto quando si scrive e si hanno tanti lettori, non è ammissibile, quella sì che è una colpa. Soprattutto oggi che abbiamo la fortuna di poter cercare e trovare qualsiasi cosa con pochi click. Dicevamo, è scoppiata una nuova polemica, su una nuova parola che la Crusca avrebbe introdotto nel vocabolario alle spalle di tutti i parlanti. Che scandalo!, che sfregio! Già me li immagino gli accademici della Crusca che di notte incappucciati, con mantelli e maschere, si riuniscono per cercare vocaboli brutti e cacofonici da inserire nel vocabolario per manipolare e far impazzire la comunità dei parlanti con ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) Si sapeva che prima o poi sarebbe scoppiato il caso petaloso 2. Era solo una questione di tempo. L’ignoranza è umana, si sa, tutti siamo ignoranti in tante cose, non si può conoscere tutto, ma non informarsi, soprattutto quando si scrive e si hanno tanti lettori, non è ammissibile, quella sì che è una colpa. Soprattutto oggi che abbiamo la fortuna di poter cercare e trovare qualsiasi cosa con pochi click. Dicevamo, è scoppiata una nuova, su una nuova parola che laavrebbe introdotto nel vocabolario alle spalle di tutti i parlanti. Che scandalo!, che sfregio! Già me li immagino gli accademiciche di notte incappucciati, con mantelli e maschere, si riuniscono per cercare vocaboli brutti e cacofonici da inserire nel vocabolario per manipolare e far impazzire la comunità dei parlanti con ...

Ultime Notizie dalla rete : Accademia della Cringe, Accademia della Crusca e Petaloso: quando il fatto non sussiste

L'Accademia della Crusca non ha mai sdoganato (verbo caro ai critici poco informati) petaloso né lo ha mai inserito in nessun vocabolario (vedi il punto primo); petaloso non ha mai visto un ...

Si sapeva che prima o poi sarebbe scoppiato il caso petaloso 2. Era solo una questione di tempo. L’ignoranza è umana, si sa, tutti siamo ignoranti in tante cose, non si può conoscere tutto, ma non inf ...

