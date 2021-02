29enne uccisa in provincia di Lecce | si cerca l’ex fidanzato della vittima

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Omicidio indi. Una ragazza di 29 anni è statoal culmine di una lite. Si. SPECCHIA GALLONE () – Ennesimo femminicidio in Italia. Nel pomeriggio di lunedì 1 febbraio una ragazza di 29 anni è stataal culmine di una lite a Specchia Gallone, indi. Come raccontato da La Repubblica, l’autore dell’omicidio potrebbe essere. Gli inquirenti hanno esteso le ricerche in tutta la zona per fermare il giovane. Sono in corso le ricostruzionidinamica di questa ennesima tragedia. L’omicidio L’omicidio è avvenuto nel pomeriggio di ...

Sonia Di Maggio, originaria di Rimini che da qualche tempo viveva in Salento con il fidanzato, è stata uccisa in località Specchia Gallone, a Minervino di Lecce. La ragazza si trovava per strada con il fidanzato quando è stata accoltellata alla gola.