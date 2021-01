Svelate le cifre del contratto di Messi Il comunicato del Barcellona

(Di domenica 31 gennaio 2021) Sul Web sta prendendo campo una nuova polemica, dopo che “El Mundo” ha rivelato gli incredibili dettagli del faraonicofirmato danel 2017 col. Ilpresenta una miriade di clausole diverse eche in 4 anni, avrebbero potuto garantire alla Pulce un massimale di 555.237.619 di euro, e rappresenterebbe ilpiù oneroso nella storia dello sport mondiale (superiore anche a quello di Lebron James). In media, ogni stagioneha avuto un’entrata fissa di circa 115 milioni di euro, altri 78 milioni per i diritti d’immagine, anche “una tantum” da 115 milioni per aver accettato il rinnovo e la un’altra come “premio fedeltà” da 77 milioni di euro. In merito a ciò, lo stessoha diramato un ...

infoitsport : Messi, svelate le clamorose cifre dell'ingaggio: ha guadagnato oltre 550 milioni di euro negli ultimi 4 anni! - Davide1926___ : RT @BombeDiVlad: ?????? #Messi, @ElMundoDeportes svela le cifre reali del contratto del fenomeno Argentino ???? Oltre 550 milioni complessivi,… - Ibrahim32639035 : RT @MilanLiveIT: #Messi, contratto mostruoso ?? Le cifre svelate dalla stampa spagnola - MilanLiveIT : #Messi, contratto mostruoso ?? Le cifre svelate dalla stampa spagnola - armandoluongo10 : RT @cmdotcom: #Messi , svelate le clamorose cifre dell'ingaggio: ha guadagnato oltre 550 milioni di euro negli ultimi 4 anni! -

Ultime Notizie dalla rete : Svelate cifre

Commenta per primo E' clamoroso lo scoop realizzato dal quotidiano spagnolo El Mundo , che è entrato in possesso delle carte che certificano il compenso mostruoso percepito al Barcellona da Leo Messi. ...Messi: ledel contrattoda El Mundo Messi (getty images) Finisce ancora in prima pagina Lionel Messi , ma questa volta non per le sue magie in campo o per rumors di mercato, bensì per ...Questo il notevole impatto economico che il contratto di Messi avrebbe avuto sulle casse del Barca che ha annunciato debiti superiori al miliardo di euro ...L'argentino ha incassato più di mezzo miliardo lordo dal 2017. Ma il Barcellona difende Messi: "Documento privato, azioni legali contro El Mundo".