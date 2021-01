Sfida Tik Tok | sbloccato il cellulare di Antonella

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 31 gennaio 2021) I tecnici informatici sono riusciti a sbloccare ildella piccola, morta la settimana scorsa a seguito di quella che si pensa essere una “challenge” (ndr. “”) su Tik Tok, il social cinese molto in voga tra i giovanissimi. Soloconosceva la password del suo telefono, ed è per questo che c’è voluto del tempo prima che gli esperti riuscissero a sbloccarlo. La speranza era quella di trovare un qualcosa che avesse immortalato gli ultimi attimi di vita della piccola, anche e soprattutto per capire cosa o chi l’ha spinta a compiere un atto simile. Il video, come spiega Mariella Pagliaro in un articolo sul Giornale di Sicilia, avrebbe potuto aiutare gli inquirenti a identificare chi avrebbe innescato lafatale. Intanto le indagini proseguono a carico di ignoti, ...