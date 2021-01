Sci di fondo oggi: orari, tv, programma, startlist sprint Falun (Di domenica 31 gennaio 2021) Lo sci di fondo vede chiudersi la tre giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2020-2021: il circuito maggiore oggi, domenica 31 gennaio, concluderà la tappa a Falun, in Svezia. In programma le gare sprint in tecnica classica: alle ore 11.00 si terranno le qualificazioni ed alle ore 13.00 si disputeranno le finali. Le gare della Coppa del Mondo di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma odierno con gli orari della Coppa del Mondo 2020-2021 di sci di fondo di Falun, in ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Lo sci divede chiudersi la tre giorni dedicata alla Coppa del Mondo 2020-2021: il circuito maggiore, domenica 31 gennaio, concluderà la tappa a, in Svezia. Inle garein tecnica classica: alle ore 11.00 si terranno le qualificazioni ed alle ore 13.00 si disputeranno le finali. Le gare della Coppa del Mondo di sci disaranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay, ed Eurosport Player, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilodierno con glidella Coppa del Mondo 2020-2021 di sci didi, in ...

