Sanremo 2021, Fedez evita la squalifica per un soffio: cosa è successo (Di domenica 31 gennaio 2021) Fedez ha evitato per un pelo la squalifica da Sanremo 2021, dove alla fine riuscirà a presentare il brano in coppia con Francesca Michielin: ecco cosa è successo. Fedez ha evitato la squalifica da Sanremo 2021: a confermarlo è una nota ufficiale diramata in serata dall'organizzazione della kermesse, nonostante le proteste del Codacons, che aveva minacciato di denunciare la RAI in procura se non avesse escluso il brano dalla gara. Come si legge nel comunicato: "A seguito del video postato su Instagram da Fedez nella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, ... Leggi su movieplayer (Di domenica 31 gennaio 2021)hato per un pelo lada, dove alla fine riuscirà a presentare il brano in coppia con Francesca Michielin: eccohato lada: a confermarlo è una nota ufficiale diramata in serata dall'organizzazione della kermesse, nonostante le proteste del Codacons, che aveva minacciato di denunciare la RAI in procura se non avesse escluso il brano dalla gara. Come si legge nel comunicato: "A seguito del video postato su Instagram danella giornata del 30 gennaio scorso, contenente alcuni secondi del brano presentato insieme a Francesca Michielin, in gara per il Festival sezione Big, ...

trash_italiano : #Sanremo2021, la Rai ha deciso: Fedez e Francesca Michielin non sono squalificati - rtl1025 : ?? Nessuna esclusione per @Fedez - @francescacheeks dal Festival di #Sanremo2021. ''L'l'Organizzazione del Festival… - IlContiAndrea : “L’Organizzazione del Festival e la Direzione Artistica di Sanremo 2021, pur esprimendo serio biasimo per l'accadut… - infoitcultura : Sanremo 2021, Fedez e la squalifica: cosa dice l'esperto - infoitcultura : Sanremo 2021, arriva il verdetto per Fedez e Francesca Michielin -