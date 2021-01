Prossima giornata Serie A: calendario 5-7 febbraio, orari, streaming, programma DAZN e Sky (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel weekend del 5-7 febbraio andrà in scena la 21ma giornata della Serie A 2021 di calcio, il secondo turno del girone di ritorno per il massimo campionato italiano. Sfida a distanza tra le pretendenti allo scudetto, soprattutto in un rovente: l’Inter farà visita alla Fiorentina venerdì sera, la Juventus ospiterà la Roma nel big match (sabato alle ore 18.00), il Milan dovrà fare i conti con il Crotone (domenica, ore 15.00). Sabato in campo anche per l’Atalanta (in casa contro il Torino alle ore 15.00) e per il Napoli (alle ore 20.45 nella tana del Genoa). Il lunch match sarà Benevento-Sampdoria, Lazio-Cagliari il posticipo di domenica sera. Abbonati ora a DAZN e guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata in esclusiva. 9.99€/mese Di seguito il calendario completo, il ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Nel weekend del 5-7andrà in scena la 21madellaA 2021 di calcio, il secondo turno del girone di ritorno per il massimo campionato italiano. Sfida a distanza tra le pretendenti allo scudetto, soprattutto in un rovente: l’Inter farà visita alla Fiorentina venerdì sera, la Juventus ospiterà la Roma nel big match (sabato alle ore 18.00), il Milan dovrà fare i conti con il Crotone (domenica, ore 15.00). Sabato in campo anche per l’Atalanta (in casa contro il Torino alle ore 15.00) e per il Napoli (alle ore 20.45 nella tana del Genoa). Il lunch match sarà Benevento-Sampdoria, Lazio-Cagliari il posticipo di domenica sera. Abbonati ora ae guarda 3 partite diA TIM ain esclusiva. 9.99€/mese Di seguito ilcompleto, il ...

