Napoli-Parma decisiva per Gattuso: Rafa Benitez sarebbe l’allenatore scelto per sostituirlo (Di domenica 31 gennaio 2021) Alle ore 18 il Napoli scenderà in campo contro il Parma. Gli azzurri devono assolutamente vincere e convincere per non vedere Rino Gattuso esonerato. La sua situazione è infatti molto delicata e rischierebbe in caso di risultato negativo. Come rivela l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, Rino Gattuso rischia il posto già contro il L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Alle ore 18 ilscenderà in campo contro il. Gli azzurri devono assolutamente vincere e convincere per non vedere Rinoesonerato. La sua situazione è infatti molto delicata e rischierebbe in caso di risultato negativo. Come rivela l’edizione odierna de il Corriere dello Sport, Rinorischia il posto già contro il L'articolo

reportrai3 : #Report questa sera alle 21.20 su @RaiTre Milano, Roma, Napoli, Parma, Torino: in tutto oltre 20 comuni italiani ha… - pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #NapoliParma, la probabile #formazione di #Gattuso - Gazzetta_it : VIDEO #NapoliParma, la probabile #formazione di #Gattuso - Pino99961938 : RT @TolliVincenzo: Leggo in giro tanti 'tifosi', che sperano in un risultato negativo del #Napoli oggi col #Parma, per far esonerare #Gattu… -