«Mio figlio morì sul ponte Morandi. Ho detto no a un milione, Giovanni non aveva prezzo, voglio un giudizio vero» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roberto Battiloro, padre di Giovanni, torna a Genova per l’incidente probatorio sulle cause del crollo. La perizia dei suoi consulenti: stralli malati per incuria e risparmio Leggi su corriere (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roberto Battiloro, padre di, torna a Genova per l’incidente probatorio sulle cause del crollo. La perizia dei suoi consulenti: stralli malati per incuria e risparmio

