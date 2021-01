LIVE Sci di fondo, Sprint Falun in DIRETTA: Scardoni fuori in semifinale, tocca a Pellegrino! (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:39 Pellegrino vuole fare gara di testa. 14:38 Questi i componenti della prima semifinale maschile: Erik Valnes (NOR), Oskar Svensson (SWE), Gleb Retivykh (RUS), Johannes Hoesflot Klaebo (NOR), Federico Pellegrino (ITA) e Aleksander Terentev (RUS). 14:36 Passano in quarto da questa semifinale: Lampic, Sundling, Stenseth e Hagstroem. 14:34 Lampic ha due missili sotto i piedi, la slovena allunga in discesa. 14:32 Lampic e Stenseth provano a fare il ritmo tenendo dietro l’armata svedese. 14:30 Queste le atlete al via nell’ultima semifinale: Jonna Sundling (SWE), Anamarija Lampic (SLO), Johanna Hagstroem (SWE), Hanna Falk (SWE), Emma Ribom (SWE) e Ane Appelkvist Stenseth (NOR). 14:28 Purtroppo niente da fare per Scardoni, passano in scioltezza ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:39 Pellegrino vuole fare gara di testa. 14:38 Questi i componenti della primamaschile: Erik Valnes (NOR), Oskar Svensson (SWE), Gleb Retivykh (RUS), Johannes Hoesflot Klaebo (NOR), Federico Pellegrino (ITA) e Aleksander Terentev (RUS). 14:36 Passano in quarto da questa: Lampic, Sundling, Stenseth e Hagstroem. 14:34 Lampic ha due missili sotto i piedi, la slovena allunga in discesa. 14:32 Lampic e Stenseth provano a fare il ritmo tenendo dietro l’armata svedese. 14:30 Queste le atlete al via nell’ultima: Jonna Sundling (SWE), Anamarija Lampic (SLO), Johanna Hagstroem (SWE), Hanna Falk (SWE), Emma Ribom (SWE) e Ane Appelkvist Stenseth (NOR). 14:28 Purtroppo niente da fare per, passano in scioltezza ...

