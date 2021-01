Le varie dimensioni, volute dall’UE, nel Piano per la ripresa e la resilienza (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Commissario italiano Paolo Gentiloni, nella sua intervista (Sole 24 Ore del 22 Gennaio) sottolinea la necessità che il Piano, che dovrà presentare l’Italia, sia il più possibile concreto e tenga conto dei suggerimenti espressi dagli Organismi europei in numerosi documenti, sui quali è necessario raggiungere una convergenza di azioni da parte di tutti gli Stati membri, perché si attui un vero Mercato unico. In sostanza, si tratta di applicare all’Unione europea gli stessi principi che noi consideriamo validi per l’Italia: le leggi emanate nel nostro Paese hanno valore e unificano i comportamenti dei cittadini dal Piemonte alla Sicilia. L’obiettivo finale dell’Unione è lo stesso: sui valori fondamentali della cultura; dell’etica; del diritto; dell’Agenda sociale; del mercato del lavoro; dell’ambiente; dei principi dello sviluppo sostenibile; dell’economia; della ... Leggi su bergamonews (Di domenica 31 gennaio 2021) Il Commissario italiano Paolo Gentiloni, nella sua intervista (Sole 24 Ore del 22 Gennaio) sottolinea la necessità che il, che dovrà presentare l’Italia, sia il più possibile concreto e tenga conto dei suggerimenti espressi dagli Organismi europei in numerosi documenti, sui quali è necessario raggiungere una convergenza di azioni da parte di tutti gli Stati membri, perché si attui un vero Mercato unico. In sostanza, si tratta di applicare all’Unione europea gli stessi principi che noi consideriamo validi per l’Italia: le leggi emanate nel nostro Paese hanno valore e unificano i comportamenti dei cittadini dal Piemonte alla Sicilia. L’obiettivo finale dell’Unione è lo stesso: sui valori fondamentali della cultura; dell’etica; del diritto; dell’Agenda sociale; del mercato del lavoro; dell’ambiente; dei principi dello sviluppo sostenibile; dell’economia; della ...

