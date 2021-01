Governo: Autonomie, ‘già oggi incontri sul programma’ (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Credo che siano previsti già oggi incontri per definire puntualmente le questioni programmatiche”. Così il senatore Gianclaudio Bressa, parlando a nome del gruppo delle Autonomie dopo il colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico per le consultazioni. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 gennaio 2021) Roma, 31 gen. (Adnkronos) – “Credo che siano previsti giàper definire puntualmente le questioni programmatiche”. Così il senatore Gianclaudio Bressa, parlando a nome del gruppo delledopo il colloquio con il presidente della Camera Roberto Fico per le consultazioni. L'articolo CalcioWeb.

