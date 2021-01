Gli uomini che appartengono a questi segni zodiacali odiano giocare a calcio

Leggi su virali.video

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Ilè uno degli hobby preferiti di tutti gli italiani, in particolare degli. Ma quali sono ichecon tutto sé stessi il gioco del? Quelli che proprio farebbero di tutto pur di non guardare una partita anche della Nazionale, quelli che hanno appeso le scarpette al chiodo in prima elementare, quelli che preferirebbero il cricket altrimenti. Se sei curioso di capire di chi stiamo parlando, allora eccoti la nostra rassegna odierna. Iniziamo. Toro Sì, il toro non ama molto ilgiocato. Anzi, non ha forse mai giocato acon gli altri. Mentre in adolescenza tutti intorno a lui organizzavano partite su partite, lui rimaneva in casa a seguire altri tipi di hobby. A volte però può rivelarsi un fine intenditore del ...