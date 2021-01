GF Vip 5 | Alda D’Eusanio rischia la squalifica | pronuncia una parola gravissima

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 31 gennaio 2021) Non ha fatto in tempo a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 5 che già potrebbe uscire. Stiamo parlando di, che ha cominciato la sua avventura nel reality show nel modo peggiore, ovvero con una gaffe (ovviamente del tutto involontaria) che potrebbe costarle la. Tutto è accaduto mentre lae gli altri gieffini stavano chiacchierando amabilmente quando, nel fare una battuta, la giornalista ha usato il termine “negro”, che già in questa edizione è costato ladi Fausto Leali. Il Grande Fratello Vip 5 non può fare due pesi e due misure, sembra dunque che ladisia praticamente certa e dovrebbe avvenire già la prossima puntata, quella in onda lunedì 1 febbraio 2021 su Canale 5. Dello stesso argomento ...