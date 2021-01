Gattuso, che accuse a De Laurentiis: «Io corretto, lui mi ha un po' deluso» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Serviva vittoria e vittoria è stata. Il Napoli supera il Parma allo Stadio Maradona e riaggancia il treno della Champions League in classifica. «Non avevo dubbi sulla risposta della... Leggi su ilmattino (Di lunedì 1 febbraio 2021) Serviva vittoria e vittoria è stata. Il Napoli supera il Parma allo Stadio Maradona e riaggancia il treno della Champions League in classifica. «Non avevo dubbi sulla risposta della...

FBiasin : 'Con #DeLaurentiis c'è sempre stato un buon rapporto ma quello che è successo negli ultimi giorni mi ha deluso, la… - capuanogio : #Gattuso a ruota libera su #DeLaurentiis e il #Napoli. Zero filtri. Zero. La cosa bella è che sai che, anche se p… - sechesi : Ogni partita che passa Gattuso parla sempre più come uno che sa dove si troverà tra sei mesi: non a Napoli. Avrà le… - DArcangeloLex : Caressa stasera: - da del #paraculo a Fonseca - dice che Gattuso si è fatto un #culo così ... si porta avanti per a… - VincenzoLombar1 : #gattuso può avere lo spogliatoio in mano,potrà essere un uomo d’onore,ma il suo mestiere si giudica per ciò che si… -