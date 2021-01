Gasly positivo al Covid, il pilota AlphaTauri è isolato in casa (Di domenica 31 gennaio 2021) Pierre Gasly, 24 anni, è risultato positivo al coronavirus. Il pilota dell'AlphaTauri lo ha comunicato sui social nella serata di domenica: 'Ciao a tutti - scrive il francese - spero stiate bene e al ... Leggi su gazzetta (Di domenica 31 gennaio 2021) Pierre, 24 anni, è risultatoal coronavirus. Ildell'lo ha comunicato sui social nella serata di domenica: 'Ciao a tutti - scrive il francese - spero stiate bene e al ...

lostinthefireLu : RT @mult1formula: ??BREAKING?? Pierre Gasly risultato positivo al Covid-19. Sta bene e e in questo momento è in isolamento come prevedono i p… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: .@F1, @PierreGASLY #positivo al #covid #coronavirus, il #pilota @AlphaTauriF1 è #isolato in #casa - DanieleFassina : RT @P300it: F1 | Pierre Gasly positivo al Covid. Il francese sta bene ? di Alessandro Secchi ?? - P300it : F1 | Pierre Gasly positivo al Covid. Il francese sta bene ? di Alessandro Secchi ?? - Gazzetta_it : .@F1, @PierreGASLY #positivo al #covid #coronavirus, il #pilota @AlphaTauriF1 è #isolato in #casa -