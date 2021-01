Firenze: 13enne aggredita e pestata da 7 bulli al Parco di San Donato. Tutti fra i 13 e 14 anni (Di domenica 31 gennaio 2021) La vittima è stata accerchiata da sette ragazzi tra i 13 e i 14 anni: prima le provocazioni, poi gli schiaffi mentre qualcuno dei bulli sorrideva alle telecamere dei telefonini. Poche ore dopo, il video è stato condiviso Leggi su firenzepost (Di domenica 31 gennaio 2021) La vittima è stata accerchiata da sette ragazzi tra i 13 e i 14: prima le provocazioni, poi gli schiaffi mentre qualcuno deisorrideva alle telecamere dei telefonini. Poche ore dopo, il video è stato condiviso

