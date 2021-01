Crotone-Genoa, le probabili formazioni del match (Di domenica 31 gennaio 2021) Crotone e Genoa si affrontano in un match con importanti punti in palio per la salvezza. Stroppa darà spazio al neo arrivato Di Carmine Crotone e Genoa si sfidano nel secondo match salvezza della 20° giornata di Serie A dopo Spezia-Udinese. I calabresi hanno chiuso il girone d’andata all’ultimo posto con 12 punti, mentre i liguri si sono portati fuori dalla zona retrocessione e sono rinati dopo il ritorno in panchina di Davide Ballardini. QUI Crotone Stroppa recupera Messias e Riviere. In difesa Djidji, Marrone e Golemic proteggeranno la porta difesa da Cordaz. Centrocampo a 5 formato da P. Pereira, Messias, Benali, Vulic, e Reca. Per quanto riguarda il reparto offensivo il rientrante Riviere potrebbe cedere il posto al nuovo acquisto Di Carmine per fare coppia ... Leggi su zon (Di domenica 31 gennaio 2021)si affrontano in uncon importanti punti in palio per la salvezza. Stroppa darà spazio al neo arrivato Di Carminesi sfidano nel secondosalvezza della 20° giornata di Serie A dopo Spezia-Udinese. I calabresi hanno chiuso il girone d’andata all’ultimo posto con 12 punti, mentre i liguri si sono portati fuori dalla zona retrocessione e sono rinati dopo il ritorno in panchina di Davide Ballardini. QUIStroppa recupera Messias e Riviere. In difesa Djidji, Marrone e Golemic proteggeranno la porta difesa da Cordaz. Centrocampo a 5 formato da P. Pereira, Messias, Benali, Vulic, e Reca. Per quanto riguarda il reparto offensivo il rientrante Riviere potrebbe cedere il posto al nuovo acquisto Di Carmine per fare coppia ...

