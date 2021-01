Crisi di governo, Di Maio: “Fare in fretta, serve esecutivo forte” (Di domenica 31 gennaio 2021) "In questi momenti serve un esecutivo forte, mentre noi agli occhi del mondo appariamo deboli. O ci mettiamo in testa che dobbiamo ripartire in fretta con un nuovo governo puntando a sfruttare al meglio i 209 miliardi del Recovery oppure le future generazioni piangeranno le follie di una politica che invece di pensare ai problemi degli italiani, litigava per le poltrone". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 31 gennaio 2021) "In questi momentiun, mentre noi agli occhi del mondo appariamo deboli. O ci mettiamo in testa che dobbiamo ripartire incon un nuovopuntando a sfruttare al meglio i 209 miliardi del Recovery oppure le future generazioni piangeranno le follie di una politica che invece di pensare ai problemi degli italiani, litigava per le poltrone". L'articolo .

