Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2021: Jessie Diggins incamera altri punti importanti (Di domenica 31 gennaio 2021) Lo sci di fondo ha visto concludersi le gare femminili della tappa di Falun della Coppa del Mondo 2020-2021: in Svezia sono stati messi in palio altri punti validi per la conquista della Sfera di Cristallo, graduatoria nella quale resta in testa la statunitense Jessie Diggins, mentre al secondo posto resta la russa Yulia Stupak. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo femminile 1 Diggins Jessie USA 1174 2 STUPAK Yulia RUS 904 3 BRENNAN Rosie USA 879 4 ANDEON Ebba SWE 861 5 SORINA Tatiana RUS 780 6 NEPRYAEVA Natalia RUS 727 7 SVAHN Linn SWE 656 8 JOHAUG Therese NOR 611 9 LAMPIC Anamarija SLO 558 10 FAEHNDRICH Nadine SUI ...

