Ciclismo | la stagione di Nibali partirà il 3 febbraio in Francia

Bologna, 31 gennaio 2021 " Ancora problemi di calendario per l'Uci a causa del Covid , con le gare portoghesi e spagnole, in particolare la Vuelta Valenciana, posticipate in primavera. Ecco allora che ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo stagione

Bologna, 31 gennaio 2021 " Ancora problemi di calendario per l'Uci a causa del Covid , con le gare portoghesi e spagnole, in particolare la Vuelta Valenciana, posticipate in primavera. Ecco allora che ...Per il siciliano della Trek - Segafredo, 36 anni, al via della sua 17ada professionisti, ... Leggi i commenti: tutte le notizie 31 gennaio - 18:44Bologna, 31 gennaio 2021 – Ancora problemi di calendario per l’Uci a causa del Covid, con le gare portoghesi e spagnole, in particolare la Vuelta Valenciana, posticipate in primavera. Ecco allora che ...Rinviato di qualche giorno l'esordio di Vincenzo Nibali per la stagione 2021; cambio che rende il debutto più turbolento del previsto ...