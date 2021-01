Che fine faranno i navigator (Di domenica 31 gennaio 2021) Dall'introduzione del reddito di cittadinanza hanno aiutato 192mila persone a trovare lavoro, ma dal 30 aprile potrebbero essere loro a doverne cercare uno Leggi su ilpost (Di domenica 31 gennaio 2021) Dall'introduzione del reddito di cittadinanza hanno aiutato 192mila persone a trovare lavoro, ma dal 30 aprile potrebbero essere loro a doverne cercare uno

Ultime Notizie dalla rete : Che fine El Mundo, '555 mln a Messi, ecco contratto che rovina Barca'

Ma anche la fine di un'epoca che ha celebrato l'argentino come simbolo di un squadra che, per dirla con le parole del Barca, è 'més que un club' . 31 gennaio 2021

Gb, sì vaccini a Ue ma dopo fine programma nazionale

Truss ha ribadito questo concetto, ma ha lasciato intendere che eventuali forniture all'UE potrebbero non avvenire prima che il Regno Unito abbia offerto le proprie dosi a tutti gli adulti del Paese. ...

Dall'introduzione del reddito di cittadinanza hanno aiutato 192mila persone a trovare lavoro, ma dal 30 aprile potrebbero essere loro a doverne cercare uno, dopo la scadenza del contratto ...

L’Allieva 4 si farà senza Mastronardi e Lino Guanciale: ecco i possibili sostituti

L'Allieva 4 si fa ma senza Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: chi al loro posto? Sono passate ormai diverse settimane dalla fine de L'Allieva 3, ...

