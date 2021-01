Avellino-Viterbese | le probabili formazioni

(Di domenica 31 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il secondo posto in classifica non è più utopia per l’di Piero Braglia. Il successo in rimonta del Teramo contro il Bari apre ad alcuni scenari a dir poco interessanti per i lupi. Il sogno deve essere alimentato con una striscia di vittorie. A partire da oggi, dopo il successo rimediato con la Turris, tra le mura amiche arriva ladi Roberto Taurino. I lupi vanno a caccia di conferme dopo aver dimostrato la giusta solidità. Il tecnico toscano confermerà il leitmotiv in voga nel mondo del calcio: squadra che vince, non si cambia. Avanti tutta dunque con il collaudato 3-5-2. La difesa, timonata da Forte tra i pali, vorrà conservare il clean sheet delle ultime giornate. Davanti all’estremo difensore agiranno Silvestri, Miceli e Illanes. Ciancio e Tito confermati sulle fasce. Al ...

... ma anche lucidi e coraggiosi nella fase di possesso palla.' Così il tecnico della, Roberto Taurino, alla vigilia di, valida per la ventunesima giornata del girone C di .... Sono 22 i calciatori convocati dal tecnico Piero Braglia per, in programma domani, con calcio d'inizio alle 15, allo stadio 'Partenio - Lombardi', valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C . Torna, a sorpresa, tra gli '...Piero Braglia ha convocato 22 calciatori per la gara interna con la Viterbese. Da registrare il ritorno di Marco Silvestri dopo tre esclusioni di fila. Ecco i convocati. I portieri Forte e Pane; ...Nell’anticipo della seconda giornata di ritorno del campionato di lega Pro, il Teramo ha sconfitto il Bari per 2-1. La squadradi Auteri era passata in vantaggio con Antenucci, poi ha fallito un rigore ...