ATP Cup 2021, Fabio Fognini e Matteo Berrettini affrontano l’Austria di Dominic Thiem (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto pronto a Melbourne per il via dell’ATP Cup 2021, competizione a squadre che comincerà in terra australiana dal 2 febbraio e sarà un grande test in vista degli Australian Open (8-21 febbraio). Risponderà presente anche l’Italia, inserita nel Gruppo C con Francia e Austria. Il Bel Paese se la vedrà contro la compagine austriaca e non sarà un compito semplice. Fabio Fognini scenderà per primo in campo alle 10.00 locali (le 00.00 italiane), contro Dennis Novak (n.99 del mondo). Sulla carta un confronto alla portata, considerando anche l’unico precedente tra i due anche se in quel caso parliamo di una sfida sulla terra di Kitzbuehel vinta dal ligure per 6-1 6-2. I dubbi ci sono e riguardano la condizione fisica di Fabio, dopo essersi sottoposto nel 2020 a un intervento chirurgico a entrambe le caviglie. Non potrà ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) Tutto pronto a Melbourne per il via dell’ATP Cup, competizione a squadre che comincerà in terra australiana dal 2 febbraio e sarà un grande test in vista degli Australian Open (8-21 febbraio). Risponderà presente anche l’Italia, inserita nel Gruppo C con Francia e Austria. Il Bel Paese se la vedrà contro la compagine austriaca e non sarà un compito semplice.scenderà per primo in campo alle 10.00 locali (le 00.00 italiane), contro Dennis Novak (n.99 del mondo). Sulla carta un confronto alla portata, considerando anche l’unico precedente tra i due anche se in quel caso parliamo di una sfida sulla terra di Kitzbuehel vinta dal ligure per 6-1 6-2. I dubbi ci sono e riguardano la condizione fisica di, dopo essersi sottoposto nel 2020 a un intervento chirurgico a entrambe le caviglie. Non potrà ...

