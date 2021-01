Anche Alda d’Eusanio a rischio squalifica: pronuncia la n word e sui social è caos (Di domenica 31 gennaio 2021) Una serata dedicata alle tradizioni persiane per la festa del Grande Fratello VIP 5 del sabato sera; una serata dedicata a Giulia Salemi che sembra aver riportato armonia in casa, tra un piatto di pollo e l’altro. Tutto filava liscio fino a quando Alda d’Eusanio non ha pronunciato la parola che nessuno vuole sentire. E sui social, per l’ennesima volta, scoppia il caso. Anche la conduttrice a meno di 24 ore dal suo ingresso in casa ci è cascata, pronunciando la n word. Sui social impazzava questa notte l’hashtag #fuoriAlda ma la situazione in cui si trova la conduttrice, va detto, è diversa da quella di Fausto Leali, squalificato appunto per lo stesso motivo. Premessa sul caso: la parola neg@o non dovrebbe far parte del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 31 gennaio 2021) Una serata dedicata alle tradizioni persiane per la festa del Grande Fratello VIP 5 del sabato sera; una serata dedicata a Giulia Salemi che sembra aver riportato armonia in casa, tra un piatto di pollo e l’altro. Tutto filava liscio fino a quandonon hato la parola che nessuno vuole sentire. E sui, per l’ennesima volta, scoppia il caso.la conduttrice a meno di 24 ore dal suo ingresso in casa ci è cascata,ndo la n. Suiimpazzava questa notte l’hashtag #fuorima la situazione in cui si trova la conduttrice, va detto, è diversa da quella di Fausto Leali,to appunto per lo stesso motivo. Premessa sul caso: la parola neg@o non dovrebbe far parte del ...

