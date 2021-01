Voto storico in Portogallo: il Parlamento dice sì all’eutanasia (Di sabato 30 gennaio 2021) Via libera del Parlamento portoghese all’eutanasia in caso di estrema sofferenza e di malattia incurabile: e così il Portogallo diventa il quarto Paese d’Europa a legalizzarla. Il testo approvato con 136 favorevoli, 78 contro e 4 astensioni, pone fine a mesi di acceso dibattito tra destra e sinistra. Il Partito socialista (Ps) al governo e il Partito social-democratico (Psd, opposizione) hanno lasciato libertà di Voto ai propri deputati: 9 su 108 socialisti hanno espresso parere contrario mentre 14 su 79 del Psd hanno votato a favore. La nuova legge approvata dal Parlamento riconosce il diritto all’eutanasia ai residenti in Portogallo con più di 18 anni di età, a patto che si trovino in “situazione di sofferenza estrema”, siano affetti da “lesioni di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 30 gennaio 2021) Via libera delportoghesein caso di estrema sofferenza e di malattia incurabile: e così ildiventa il quarto Paese d’Europa a legalizzarla. Il testo approvato con 136 favorevoli, 78 contro e 4 astensioni, pone fine a mesi di acceso dibattito tra destra e sinistra. Il Partito socialista (Ps) al governo e il Partito social-democratico (Psd, opposizione) hanno lasciato libertà diai propri deputati: 9 su 108 socialisti hanno espresso parere contrario mentre 14 su 79 del Psd hanno votato a favore. La nuova legge approvata dalriconosce il dirittoai residenti incon più di 18 anni di età, a patto che si trovino in “situazione di sofferenza estrema”, siano affetti da “lesioni di ...

Agenzia_Italia : Voto storico in Portogallo, il Parlamento dice sì all'eutanasia - zazoomblog : Portogallo voto storico: il Parlamento dice “sì” all’Eutanasia - #Portogallo #storico: #Parlamento - Laura__3012 : RT @Agenzia_Italia: Voto storico in Portogallo, il Parlamento dice sì all'eutanasia - Profilo3Marco : RT @Agenzia_Italia: Voto storico in Portogallo, il Parlamento dice sì all'eutanasia - Notiziedi_it : Voto storico in Portogallo, il Parlamento dice sì all’eutanasia -