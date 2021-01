Verissimo | Sabrina Salerno manipolata dal manager | i difficili esordi della cantante

Notiziedi_it : Sabrina Salerno a Verissimo: “Hanno rubato mie foto scrivendo frasi irripetibili” | Video Mediaset - SimonaCroisette : RT @Maryss84: E cmq ho realizzato che Sabrina Salerno ha venduto nel praticamente il doppio delle copie di Nek, minchia non immaginavo mini… - Maryss84 : E cmq ho realizzato che Sabrina Salerno ha venduto nel praticamente il doppio delle copie di Nek, minchia non immag… - mattinodinapoli : #sabrina salerno a #verissimo: «Il mio primo manager un manipolatore, ha abusato di tante ragazze» - MatteoTosato83 : @Divino_2 Ti sei perso la Sabrina nazionale a verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Sabrina

Salerno ospite aracconta la sua infanzia: 'non ho grandissimo ricordi se non qualcosa dell'asilo, poi mi sono trasferita dai miei nonni a Sanremo per circa 10 - 11 anni e poi sono ...... ex managerSalerno: 'Mi ha fatto tanto male, è morto...' Sarà un'intervista sconvolgente quella rilasciata oggi adaSalerno e tutto perché, tra le mille cose di cui ...Sabrina Salerno apre il suo cuore nel salotto di Verissimo, raccontando un capitolo drammatico della sua vita. La cantante rivela infatti di aver passato momenti bui quando, alles ...Confessione shock a Verissimo da parte della showgirl. È la prima volta che racconta la storia del suo «manager» prepotente ...