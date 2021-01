Slalom Chamonix oggi | sci alpino | startlist | orario | tv | programma

(Di sabato 30 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di scimaschile 2020-2021 è pronta per la tappa di(Francia). Sulla pista denominata La Verte des Houches vedremo altri due, in questo mese di gennaio che aveva inben sette gare tra i pali stretti. Dopo la gara in notturna di Schladming vinta da Marco Schwarz (nuovo leader della classifica di specialità), tutto sarà rimesso in palio in questa due-giorni sulle Alpi francesi. Si inizieràcon la prima manche della gara tra i pali stretti alle ore 9.30, mentre la seconda scatterà alle ore 12.30. Saranno in palio punti importanti per le due graduatoriee. Per quanto riguarda quella generale, Alexis Pinturault è ormai ad un passo dalla Sfera di Cristallo, con 253 punti di vantaggio su Marco Odermatt, mentre nella graduatoria di specialità Marco Schwarz ...

Giornata diversa rispetto al programma iniziale quella odierna per quanto concerne la Coppa del Mondo di sci alpino femminile e maschile: oggi, sabato 30 gennaio, si terrà a Garmisch, in Germania, un ...