"Si era arrampicata per guardare la luna ed è caduta accidentalmente": muore Sophie, dj simbolo per la comunità trans

La notizia della morte improvvisa della Grammy nominee Sophie, conosciuta anche come Sophie Xean, ha sconvolto il mondo della musica. La donna aveva solo 34 anni.

Una morte improvvisa

La notizia della morte improvvisa era già trapelata sui social network, sui quali l'artista era molto attiva, ma è stata confermata nella mattinata di sabato dal suo team, tramite una comunicazione ufficiale: "si era arrampicata per guardare la luna piena ed è scivolata e caduta accidentalmente".

Sophie – viene indicata come la "pioniera di un sound nuovo" e "una delle artiste più influenti dell'ultima decade". In effetti, il talento musicale di Sophie l'aveva condotta alla nomination per i Grammy.

Il cordoglio sui social network

