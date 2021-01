Samsung aggiorna altri tre moduli di Good Lock

HDblog : Samsung aggiorna Galaxy S21: foto e stabilità, ma video 4K a 60fps da migliorare - iNicc0lo : Samsung aggiorna Galaxy S21: foto e stabilità, ma video 4K a 60fps da migliorare - infoitscienza : La serie Samsung Galaxy S20 si aggiorna con la patch di febbraio 2021 (aggiornato: disponibile in Italia) - infoitscienza : Samsung aggiorna altri due moduli di Good Lock - TuttoAndroid : Samsung aggiorna altri due moduli di Good Lock -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung aggiorna

Androidworld

... ma questa voltaha battuto il colosso americano rilasciandole in anticipo. Gamma Galaxy S20 siprima di tutti con le nuove patch di febbraio 2021: i dettagli I dispositivi che ...Galaxy Note 10 Lite iniziato l'aggiornamento ad Android 11 con ONE UI 3.0 in Europa: si parte dalla Francia Più nello specifico il nuovo firmware ha seriale N770FXXU7DUA8 ed ha iniziato il ...I Samsung Galaxy S21 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento volto a migliorare ulteriormente la qualità fotografico offerta, oltre che la ...Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy S21+ e Samsung Galaxy S21 Ultra si aggiornano in Italia coi firmware G99XBXXU1AUAB: ecco le novità.