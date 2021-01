Saldi, al via l’ultima tranche. Confesercenti: “E’ stata una falsa partenza” (Di sabato 30 gennaio 2021) Confesercenti sui Saldi invernali: “falsa partenza. Rispetto al 2019 una flessione del 40 per cento”. ROMA – l’ultima tranche dei Saldi invernali è pronta a partire ma da Confesercenti viene lanciato un nuovo allarme: “E‘ stata una falsa partenza. Nelle regioni in cui le vendite di fine stagioni sono già iniziate, ancora non si sono registrati i risultati sperati: il bilancio, per ora, è una flessione del 40% rispetto allo scorso anno. L’auspicio è che il progressivo allentamento delle misure restrittive permetta di invertire la tendenza nelle prossime settimane“. Confesercenti: “Servono misure per aiutare i negozi” Da parte di Confesercenti un invito ai ... Leggi su newsmondo (Di sabato 30 gennaio 2021)suiinvernali: “. Rispetto al 2019 una flessione del 40 per cento”. ROMA –deiinvernali è pronta a partire ma daviene lanciato un nuovo allarme: “E‘una. Nelle regioni in cui le vendite di fine stagioni sono già iniziate, ancora non si sono registrati i risultati sperati: il bilancio, per ora, è una flessione del 40% rispetto allo scorso anno. L’auspicio è che il progressivo allentamento delle misure restrittive permetta di invertire la tendenza nelle prossime settimane“.: “Servono misure per aiutare i negozi” Da parte diun invito ai ...

