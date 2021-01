Precipita e muore, 16enne cade per 50 metri dopo un assurdo gioco (Di sabato 30 gennaio 2021) Un adolescente Precipita e muore in seguito ad una caduta considerevole. Si trovava sul tetto di un impianto industriale in disuso. Un giovane di 16 anni Precipita e muore, con la caduta avvenuta dal tetto di un impianto industriale da tempo in disuso. La tragedia ha avuto luogo a Grumo Appula, piccola località situata alle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 30 gennaio 2021) Un adolescentein seguito ad una caduta considerevole. Si trovava sul tetto di un impianto industriale in disuso. Un giovane di 16 anni, con la caduta avvenuta dal tetto di un impianto industriale da tempo in disuso. La tragedia ha avuto luogo a Grumo Appula, piccola località situata alle L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

