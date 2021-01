Messico | il narco Stato rifondato sul fentanyl

Ultime Notizie dalla rete : Messico narco

Panorama

Se a Pablo Escobar, fra i più noti- trafficanti sudamericani, è toccato in sorte di veder ... Joaquín Guzmán Loera, detto El Chapo , fondatore del cartello di Sinaloa in, ha avuto la ...... in una miniera bloccata dall'opposizione della popolazione, e in, dove si installò nei territori e si appoggiò alla violenzaper allontanare la popolazione che viveva nella zona del ...Un momento di riflessione sulla cultura della regolarità, della trasparenza e dell’integrità. Venerdì 5 febbraio dalle ore 11 alle 13 ..."A livello internazionale abbiamo avuto l'attenzione di chiunque. Dispiace invece, che il nostro Stato se ne sia disinteressato".