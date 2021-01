Luna Rossa vola in finale, alla Prada Cup finisce 4-0 contro American magic (Di sabato 30 gennaio 2021) La barca italiana vince ancora e in appena due giornate conquista le finali della Prada Cup. Nelle acque della Nuova Zelanda, Luna Rossa ha dominato ancora una volta contro American magic, battendo gli Americani per 4-0. Il 13 febbraio, sempre ad Auckland, Luna Rossa raggiungerà gli inglesi del team Ineos in una finale al meglio delle 13 regate. L’obiettivo è quello di approdare all’America’s Cupc, in programma dal 6 al 15 marzo, contro i detentori di Team New Zealand. January 30, 2021 Leggi anche: La ginnasta Nia Dennis si esibisce sulle note di Kendrick Lamar: la performance dedicata alla «black excellence» è stellare – Il video Un anno senza Kobe. I writers di Los ... Leggi su open.online (Di sabato 30 gennaio 2021) La barca italiana vince ancora e in appena due giornate conquista le finali dellaCup. Nelle acque della Nuova Zelanda,ha dominato ancora una volta, battendo glii per 4-0. Il 13 febbraio, sempre ad Auckland,raggiungerà gli inglesi del team Ineos in unaal meglio delle 13 regate. L’obiettivo è quello di approdare all’America’s Cupc, in programma dal 6 al 15 marzo,i detentori di Team New Zealand. January 30, 2021 Leggi anche: La ginnasta Nia Dennis si esibisce sulle note di Kendrick Lamar: la performance dedicata«black excellence» è stellare – Il video Un anno senza Kobe. I writers di Los ...

