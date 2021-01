Le tracce di sangue e l'arresto di Benno. "Martina si chiede se ha portato a casa un assassino" (Di sabato 30 gennaio 2021) “Mi ha chiesto se secondo me potesse essere un assassino”. A parlare in un’intervista al Corriere della sera è il datore di lavoro e amico di Martina, una commessa di origini argentine che aveva conosciuto Benno Neumair poche settimane prima della scomparsa dei suoi genitori, a Bolzano. Secondo la testimonianza rilasciata, i due hanno trascorso insieme la notte tra il 4 e il 5 gennaio, nell’appartamento di lei. Il giorno seguente è stata sporta la denuncia di scomparsa della coppia di insegnanti bolzanini in pensione: il ragazzo è stato adesso arrestato, sospettato della uccisione dei genitori e di occultamento di cadavere. “Martina è scossa, incredula, quasi esaurita. Martina e Benno si frequentavano da poco più di un mese: si erano conosciuti via Tinder, questa applicazione di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 30 gennaio 2021) “Mi ha chiesto se secondo me potesse essere un”. A parlare in un’intervista al Corriere della sera è il datore di lavoro e amico di, una commessa di origini argentine che aveva conosciutoNeumair poche settimane prima della scomparsa dei suoi genitori, a Bolzano. Secondo la testimonianza rilasciata, i due hanno trascorso insieme la notte tra il 4 e il 5 gennaio, nell’appartamento di lei. Il giorno seguente è stata sporta la denuncia di scomparsa della coppia di insegnanti bolzanini in pensione: il ragazzo è stato adesso arrestato, sospettato della uccisione dei genitori e di occultamento di cadavere. “è scossa, incredula, quasi esaurita.si frequentavano da poco più di un mese: si erano conosciuti via Tinder, questa applicazione di ...

