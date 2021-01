Juventus, diluvio e vittoria: a Marassi superata la Sampdoria (Di sabato 30 gennaio 2021) La Juventus si impone ancora. A Marassi passa la squadra di Pirlo, superata la Sampdoria con le reti di Chiesa e Ramsey. La Juventus prosegue la sua galoppata, dimostrando come la sconfitta patita al Meazza per mano dell’Inter sia stata soltanto un incidente di percorso. Una sola sconfitta nelle ultime nove partite (comprese Supercoppa e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 30 gennaio 2021) Lasi impone ancora. Apassa la squadra di Pirlo,lacon le reti di Chiesa e Ramsey. Laprosegue la sua galoppata, dimostrando come la sconfitta patita al Meazza per mano dell’Inter sia stata soltanto un incidente di percorso. Una sola sconfitta nelle ultime nove partite (comprese Supercoppa e Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

tizianacairati : RT @Gazzetta_it: Il diluvio non ferma la Juve: #Pirlo risponde al Milan e la rincorsa scudetto continua #sampjuve - Salvato95551627 : RT @Gazzetta_it: Il diluvio non ferma la Juve: #Pirlo risponde al Milan e la rincorsa scudetto continua #sampjuve - IlBianconero98 : Contava soprattutto vincere, per sfruttare il rallentamento delle milanesi di ieri: la #Juventus lo ha fatto con un… -