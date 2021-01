Inzaghi | “Non dovremo commettere errori Musacchio è pronto | l’ho voluto fortemente”

(Di sabato 30 gennaio 2021) Alla vigilia della sfida di campionato contro l’Atalanta, Simoneha parlato in conferenza stampa, dopo la sconfitta sempre contro gli orobici in Coppa Italia di giovedì: “La partita di giovedì è stata ottima giocata molto bene per lunghi tratti. Purtroppo in determinate partite bisogna commetter zero. Pensiamo alla partita di domani, dovrà essere interpretata come quella di mercoledì”. Sulle condizioni di Luis Alberto e: “Per quanto riguarda Luis Alberto ha fatto ieri e oggi due buone sedute, bisognerà valutare ma le sensazioni di oggi sono state buone., èsi allena da due giorni. Se non partirà dall’inizio magari a gara in corso, domani scioglierò gli ultimi dubbi”. Foto: Twitter ...

... il pareggio contro il Torino è stato beffardo per come è arrivato , ma la classifica dei sanniti è ottima e ora Filippodeve provare a mantenere questo livello pervenire risucchiato in ...... nel 2001, avrebbe definitivamente preso il posto dicome titolare al fianco di Alex Del ... e riferire che nell'era dei 3 punti a vittoria solo 7 squadre in 26 occasionihanno poi vinto lo ...Bis immediato dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Recuperato Luis Alberto, il nuovo acquisto Musacchio va in panchina. Out anche Strakosha, Caicedo e Cataldi ...Il tecnico della Lazio parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida all’Atalanta, la seconda in pochi giorni “L’umore della squadra è buono, anche se siamo delusi dall’eliminazione in Coppa Ita ...